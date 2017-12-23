Мария Сотскова: "Надеюсь, я обеспечила себе путевку на Олимпиаду"

Фигуристка Мария Сотскова, которая стала второй на чемпионате России, подчеркнула, что оставила все эмоции на льду.

– Сейчас у меня уже нет эмоций и сил даже не то, чтобы ходить – сказала Сотскова. – Все оставила на льду, отдала зрителям всю энергию, которую я копила к этому чемпионату. Самое главное результат.

– В Петербурге было сложно выступать?

– Очень сложно. Атмосфера была непростой. В раздевалке, в микст-зоне обстановка была накалена. Выходила сконцентрированной на себе, старалась выстоять всю программу и показать какие-то эмоции. Это очень сложно.

– Мало радости у вас на лице. Можно сказать, что вы выполнили задачу на чемпионат?

– Да, я выполнила свою задачу, обеспечила себе путевку на чемпионат Европы и надеюсь, на Олимпийские игры. Я счастлива, но мы выложили все эмоции на льду.

Было видно, что девушки настолько собраны и сконцентрированы, что все ходили, погруженными в себя. Я тоже находилась в таком состоянии. Атмосфера была тяжелой из-за того, что все хотят попасть на Олимпийские игры, а мест только два. Все очень нервничали.

– Были шансы побороться за первое место или изначально настраивали себя на второе?

– Конечно, были! Я всегда настраиваю себя на первое. Есть только одно место. Я постоянно проигрываю, но от старта к старту доказываю себе, судьями и зрителям, что нет ничего невозможного. Каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться!

– Как оцените свои перспективы на Олимпиаде?

– Пока не знаю каковы перспективы. Моя цель – откатать чисто, а дальше решать судьям. Это их работа. Я просто иду по своему пути.

– Тот факт, что придется выступать под нейтральным флагом, расстраивает?

– Без комментариев. (Екатерина БЕСПАЛОВА)