21:10 23 декабря | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Мария Сотскова: "Надеюсь, я обеспечила себе путевку на Олимпиаду"

Мария СОТСКОВА. Фото Ксения НУРТДИНОВА
Мария СОТСКОВА. Фото Ксения НУРТДИНОВА

Фигуристка Мария Сотскова, которая стала второй на чемпионате России, подчеркнула, что оставила все эмоции на льду.

– Сейчас у меня уже нет эмоций и сил даже не то, чтобы ходить – сказала Сотскова. – Все оставила на льду, отдала зрителям всю энергию, которую я копила к этому чемпионату. Самое главное результат.

– В Петербурге было сложно выступать?

– Очень сложно. Атмосфера была непростой. В раздевалке, в микст-зоне обстановка была накалена. Выходила сконцентрированной на себе, старалась выстоять всю программу и показать какие-то эмоции. Это очень сложно.

– Мало радости у вас на лице. Можно сказать, что вы выполнили задачу на чемпионат?

– Да, я выполнила свою задачу, обеспечила себе путевку на чемпионат Европы и надеюсь, на Олимпийские игры. Я счастлива, но мы выложили все эмоции на льду.

Было видно, что девушки настолько собраны и сконцентрированы, что все ходили, погруженными в себя. Я тоже находилась в таком состоянии. Атмосфера была тяжелой из-за того, что все хотят попасть на Олимпийские игры, а мест только два. Все очень нервничали.

– Были шансы побороться за первое место или изначально настраивали себя на второе?

– Конечно, были! Я всегда настраиваю себя на первое. Есть только одно место. Я постоянно проигрываю, но от старта к старту доказываю себе, судьями и зрителям, что нет ничего невозможного. Каждый раз делаю что-то новое, что-то лучшее. Со мной скоро придется считаться!

– Как оцените свои перспективы на Олимпиаде?

– Пока не знаю каковы перспективы. Моя цель – откатать чисто, а дальше решать судьям. Это их работа. Я просто иду по своему пути.

– Тот факт, что придется выступать под нейтральным флагом, расстраивает?

– Без комментариев. (Екатерина БЕСПАЛОВА)

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