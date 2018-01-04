Мария Сотскова: "На чемпионате Европы мы можем занять весь пьедестал"

Россиянка Мария Сотскова считает, что фигуристки из РФ могут занять весь пьедестал почета на чемпионате Европы, который пройдет в Москве с 15 по 21 января. Помимо Сотсковой Россию на турнире представят Алина Загитова и Евгения Медведева.

– Я думаю, мы можем занять весь пьедестал. Но самое главное – хорошо выполнить свою работу, остальное решать судьям, – цитирует ТАСС Сотскову. – Предполагаю, что конкуренцию на предстоящем старте нам может составить Каролина Костнер, но, в принципе, сильных спортсменок в Европе достаточно.

В Санкт-Петербурге на чемпионате России в плане психологии это было что-то нереальное – каждый старался не показать своего волнения, но от этого все были с серыми лицами – и спортсмены, и тренеры, и персонал. Я знала, что будет сложно, но чтобы так! Это невероятное напряжение хочется как можно скорее забыть, а дальше будет проще – с основной задачей на данном этапе мы справились.