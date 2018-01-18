Мария Сотскова: "Баллы за короткую программу – совсем не мои, это не то, на что я рассчитывала"

Россиянка Мария Сотскова после исполнения короткой программы на чемпионате Европы в Москве отметила, что результаты выступления мотивируют ее на упорную работу. Также она подчеркнула, что будет выкладываться на максимум не смотря ни на что.

– Первый элемент у меня не получился, но я добавила каскад во второй половине, чем довольна, – цитирует ТАСС Сотскову. – В целом прокат получился хорошим: мне удалось полностью выложиться, показать эмоции на "дорожке". Но баллы далеко не мои, это далеко не то, на что я рассчитывала. Но есть еще произвольная, будем бороться.

Понимаю, что чемпионат Европы – очень важный для меня старт. Хочется откататься хорошо вне зависимости от самочувствия. Это мой путь, мое решение. Нужно работать, несмотря ни на что.

Напомним, судьи оценили выступление фигуристки в 68,70 балла, она занимает четвертое место. Первые два места занимают россиянки Алина Загитова (80,27 балла) и Евгения Медведева (78,57 балла), третья – итальянка Каролина Костнер (78,30 балла).