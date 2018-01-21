Мария Бутырская: "Второе место на чемпионате Европы не означает, что Медведева проиграла Олимпиаду"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская считает, что Евгения Медведева, завоевавшая вчера серебряную медаль на чемпионате Европы в Москве, каталась осторожно, обдумывая каждый прыжок. Она подчеркнула, что Медведева достойно выступила после травмы.

- Этот проигрыш вовсе не означает, что Медведева проиграла Олимпиаду, - сказала Бутырская. - Просто она вчера каталась осторожно, думала перед каждым прыжком, чтобы его сделать хорошо, не было той легкости, к которой мы привыкли.

Оценка за компоненты? Женя, конечно, уже женщина на льду, она отыгрывает лицом каждый момент программы, а у Алины просто вчера все настолько здорово смотрелось, что хотелось смотреть эту программу еще и еще, эти 4,5 с половиной минуты пролетели на одном дыхании. Все-таки 15 лет - это самый классный возраст, когда ты летишь, ничего никому не нужно доказывать, не зря многие наши девочки именно в нем показывали лучшие результаты.

Это совсем не то же самое, что третий год всем доказывать, что ты - лучшая. Но Медведева - молодец, что откаталась так после травмы. (Екатерина БЕСПАЛОВА)