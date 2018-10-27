Мария Бутырская: "У Медведевой было маловато времени, чтобы поставить новые программы"

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила результат Евгении Медведевой в короткой программе на "Гран-при Канады". Спортсменка показала седьмой результат, допустив серьезные ошибки.

– Думаю, не надо так строго судить Женю. Человек один раз промахнулся, и сразу начинаются домыслы, – отметила Бутыркая. – Я смотрела ее первые соревнования в Канаде, и нынешние. Могу сказать, что она находится в лучшей форме. Срыв каскада – это какой-то психологический момент, как мне кажется. Ситуация сложная. У нее был очень серьезный переход. Наверняка сейчас другой тренерский подход к человеку, и тренировки наверное строятся по-другому. Женя хочет показать всем и самой себе, что она сделала правильный выбор. Конечно, все это сложно. Получается, что она выступала на своей второй родине. Кроме того, у нее было маловато времени, чтобы поставить новые программы. Я увидела, что она пытается сделать тройной луц с наружного ребра. У нее новый стиль программы. Сейчас она смотрелась намного лучше, чем на первых соревнованиях, когда было видно, что у нее все сыро. Надеюсь, что к чемпионату страны все будет так, как она захочет. Евгения – сильная девушка и она будет грызть лед зубами.

– То есть нет причин для паники.

– Абсолютно. Я обратила внимание, что у нее прыжки стали полегче, а недели три назад они были тяжелые. За это короткое время у нее есть прогресс. Но на прокате Женя немного отвлеклась, и эта ошибка ей очень дорого стоила. Но в самом ее катании я не увидела никакой трагедии. (Елена Григорьевская)