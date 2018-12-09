Мария Бутырская: "У Кихиры интересная программа, Загитова может винить только себя"

Чемпионка мира-1999 Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвела итоги финала "Гран-при", в котором победу одержала Рика Кихира. Несмотря на то, что японка сорвала каскад, почти упав на лед, она стала лучшей в произвольной программе (150,61 балла) и получила в сумме 233,12 балла. Второе место заняла россиянка Алина Загитова, набрав в произвольной программе 148,60. Сумма олимпийской чемпионки-2018 - 226,53. Третьей стала Елизавета Туктамышева, которая заработала 144,67 за произвольную программу и 215,32 в сумме.

- Загитова сама совершила ошибку, не сделав тройной тулуп после тройного лутца, ограничившись только одинарным, - начала Бутырская.- Так что она может винить только себя. Нужно было кататься безошибочно. Кихира не сделала первый тройной аксель, но собралась на второй и чисто его исполнила. У нее была очень интересная программа, она очень хорошо выглядит. Это соперница для наших девочек на чемпионате мира. Сегодня ни Кихира, ни Загитова не смогли чисто откататься. Психологическое давление сказалось.

- Кихира не сильнее Загитовой?

- Они равны. Но пугает то, что если бы Кихира сделала еще один тройной аксель, то оценки у нее стали бы гораздо больше. Сколько она потеряла на этом акселе – не докрутила, упала. На чемпионате мира будет тяжело против нее. Тем более, турнир пройдет в Японии – как ее будут поддерживать трибуны! Ну и судьи домашние чемпионаты обычно судят в пользу спортсменки, представляющей страну-хозяйку. Но все они люди – и одна ошибается, и другая. А вообще наши молодцы. И Лиза Туктамышева, и Софья Самодурова отлично катались и делали все возможное. Приято было смотреть на них. (Игорь Новиков)

Загитова проиграла Кихире. Но это не страшно.