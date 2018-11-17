Мария Бутырская – травме Тарасовой: "Лед скользкий, ошибок не прощает. Желаю Жене быстрейшего выздоровления"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала травму российской фигуристки Евгении Тарасовой, выступающей в спортивной паре с Владимиром Морозовым. Спортсменка получила повреждение после столкновения с соотечественником Александром Коровиным на тренировке. Тарасова ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие. Как отмечается, Тарасова и Морозов набирали скорость вдоль борта для захода на элемент, после чего Тарасова зацепилась за стоявшего у борта Коровина, выступающего в паре с Алисой Ефимовой, и упала. Несколько минут фигуристке оказывали помощь, но тренировку продолжить она не смогла. Тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер сообщила, что Евгения будет отправлена в больницу.

– Все зависит от самого спортсмена, потому что многие фигуристы получали серьезные травмы. Та же Лена Бережная, когда ее партнер ударил по голове. Это было из ряда вон выходящая ситуация. Но она не только восстановилась, но и стала олимпийский чемпионкой, – сказала Бутырская. – Парное катание, наверное самый опасный вид в фигурном катании. Потому что "одиночники" зависят сами от себя. А в данной ситуации существует второй человек, от которого тоже очень многое зависит. Это очень травмоопасно, но думаю, что все наладится. Тем более сейчас неолимпийский сезон, пара очень хорошая. Наша надежда. Желаю быстрейшего восстановления, терпения, удачи, а также хорошо работать.

– Может появиться страх выйти на лед перед стартами?

– Не думаю, что появится страх, потому что те, кто только начинает делать тройные прыжки, тем более те, кто идут в пару, они очень отважные и смелые люди. Такое бывает даже у "одиночников". У меня случались легкие сотрясения мозга, когда падала на спину. Первые два дня был страх, но все это перебарывается и все забывается. И уже становишься более внимательным, сконцентрированным. Лед скользкий, ошибок не прощает. (Арман Мкртчян)