Мария Бутырская: "От Загитовой ждала чуда вся Москва, вся Россия"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировал "СЭ" успех Алины Загитовой в первый день московского этапа "Гран-при".

16-летняя спортсменка набрала 80,78 балла, установив мировой рекорд для коротких программа у женщин.

- Загитова здорово все выпонила. После неудачи в Финляндии в короткой программе Алина еще раз доказала, что является одной из тех фигуристок, кто практически чисто катается, - сказала Бутырская. - Сегодня был полный зал. Люди пришли смотреть на Алину. Конечно, болеть и за других наших девчонок тоже, за Софью Самодурову и Полину Цурскую, но Загитова - олимпийская чемпионка. От нее ждала чуда вся Москва, вся Россия - именно, чтобы ах, и все! Так и вышло. Алина - умничка, со всем справилась. Как откаталась, такую оценку и получила. (Игорь Новиков)