Мария Бутырская – о травле Транькова: "Это просто ужас!"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала "СЭ" свое мнение по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно.

– Это просто ужас! Ведь многие говорили так же, как Максим, и до Пхенчхана, и после. Медведева действительно долго шла к золоту, дважды выиграла чемпионат мира, но вдруг появилась такая вот Загитовой, – говорит Бутырская. – На тот момент она технически была сильнее, поэтому и выиграла абсолютно заслуженно. Не знаю, что там фанаты услышали из этого мнения. Но здорово, что у нас появилась такая потрясающая фигуристка Алина. После Олимпиады она побежала на тренировки, и сейчас находится в блистательной форме. Те, кто сидят в соцсетях, обсуждают кого-то, – им просто нечем заняться. Лучше бы пошли и поработали над собой. Самое легкое – осуждать других. Ты пойди и попробуй сам чего-то добиться. Абсолютно уверена, что Траньков не хотел никого обидеть, даже попытки такой не делал. Он просто высказал свое мнение. И оно не только его – общее. Люди годами идут к победе на Олимпиаде, много сил отдают, но такое бывает, что раз – и болельщики влюбились в Алину. Сейчас очень много кого в Инстаграмк, кому лишь бы осуждать. Не уважаю таких. Лучше за собой следить – у каждого своя жизнь, и не надо в нее лезть. (Игорь Новиков)