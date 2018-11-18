Мария Бутырская - о победе Загитовой на "Гран-при России”: "Ошибка Алины в произвольной программе? Это разовая вещь"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвела итоги выступлений Алины Загитовой на "Гран-при России". 16-летняя спортсменка победила с суммой 222,95 балла и вышла в финал соревнования, который состоится в декабре в Ванкувере.

– Изначально говорила, что Алина должна с огромным отрывом от остальных победить, – сказала Бутырская. – Это ее не первый старт в сезоне, видно, что Загитова находится в хорошей форме. Она обязана была порадовать зрителей, которые пришли смотреть именно на нее. И это получилось.

– В финале "Гран-при" Загитова является главным фаворитом?

– В Москве она допустила ошибочку – сорвала тройной флип в конце произвольной программы, но, думаю, это разовая вещь. Понятно, что на обычных этапах "Гран-при" это абсолютно незаметно. Но когда Алина будет соревноваться с основными соперницами, то должна откататься вообще без помарок. Думаю, что Загитова сделает правильные выводы, потому что ее выступление в России вышло идеальным, кроме одного недочета. (Арман Мкртчян)

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