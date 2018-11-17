21:58 | Фигурное катание

Мария Бутырская - о победе Загитовой на "Гран-при России": "Она ошиблась, потому что все было классно до этого"

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Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария  Бутырская прокомментировала победу Алины Загитовой на этапе "Гран-при" в 
Москве. Результат 16-летней спортсменки составил 222,95 балла. Ранее она выиграла 
этап "Гран-при" в Финляндии и вышла в финал серии.

- Алина молодец, у нее было хорошее настроение и до последнего тройного 
флипа она все делала, как положено, - сказала Бутырская. - Но в момент 
флипа немножко расслабилась, потому что все было классно до этого 
(смеется).

Ничего страшного не случилось. Это именно те соревнования, на 
которых можно ошибаться и на которых это допускается. Надо через это 
пройти, чтобы на более серьезных турнирах этих ошибок не было. (Арман 
Мкртчян)

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