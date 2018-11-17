Мария Бутырская - о победе Загитовой на "Гран-при России": "Она ошиблась, потому что все было классно до этого"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала победу Алины Загитовой на этапе "Гран-при" в
Москве. Результат 16-летней спортсменки составил 222,95 балла. Ранее она выиграла
этап "Гран-при" в Финляндии и вышла в финал серии.
- Алина молодец, у нее было хорошее настроение и до последнего тройного
флипа она все делала, как положено, - сказала Бутырская. - Но в момент
флипа немножко расслабилась, потому что все было классно до этого
(смеется).
Ничего страшного не случилось. Это именно те соревнования, на
которых можно ошибаться и на которых это допускается. Надо через это
пройти, чтобы на более серьезных турнирах этих ошибок не было. (Арман
Мкртчян)
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