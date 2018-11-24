Мария Бутырская – о Медведевой: "Если на чемпионате России будет такое катание – это мимо чемпионата Европы и чемпионата мира"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в интервью "СЭ" прокомментировала выступление Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" во Франции. Россиянка допустила два падения, заняла 4 место и не смогла выйти в финал "Гран-при".

- Жене очень важно было попасть в финал "Гран-при", - начала Бутырская. - Наверное, не надо было идти на новый каскад - двойной аксель, тройной риттбергер. Для нее это что-то новое, неизведанное. Его надо пробовать на других стартах, чтобы уверенно исполнять. А тут он был первым элементом, который она сорвала. Нехорошо так сорвала, с грубой ошибкой. Все потом пошло не так. Нужно было сделать то, что она умеет, - чисто откататься произвольную программу, как она сделала в Канаде.

После таких поражений – третье, четвертое места... Когда она постоянно выигрывала, ей не было равных. Женя не давала возможности соревноваться с собой. А теперь ей нужно других догонять. Тех, кто ушел вперед. Сейчас у нее есть элемент срыва – в короткой программе, в произвольной.

А скоро чемпионат России, если там будет такое катание – это мимо чемпионата Европы и чемпионата мира. Потому что девчонки в нашей стране хотят попасть на самый высокий уровень. А тут существует эта психологическая проблема, когда ты уже не первый и когда тебя обгоняют. Нужно себя приводить в порядок. (Игорь Новиков)

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Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

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