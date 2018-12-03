Мария Бутырская: "На Олимпиаде у Загитовой техническая сторона была намного выше, чем у Медведевой"

Российская фигуристка, чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская - о результатах Олимпиады-2018 в женском одиночном катании. Напомним, победила россиянка Алина Загитова, а второй стала ее соотечественница Евгения Медведева.

- Медведева очень долго шла к золоту Олимпиады, она сделала просто невозможное для этого. Мы все ждали, что Медведева станет олимпийской чемпионкой, но стала Алина. Честно говоря, как одиночница, я получила намного больше удовольствия от произвольной программы Загитовой, чем Медведевой, - сказала бывшая спортсменка в эфире программы "Фетисов" на телеканале "Звезда". - Можете осуждать меня, но это были идеальные прыжки и внутренняя харизма, которую я чувствовала через экран. И, конечно, техническая сторона была у нее на голову выше, чем у Жени. Ее победа - это закономерность. Но Женю мы еще увидим, не надо ее списывать. Столько плохого она получила, особенно после последнего этапа Гран-при. Она не заслуживает столько критики. Ее надо поддержать, она столько всего прекрасного сделала для нашей страны.