Мария Бутырская: "Медведева – боец, она и Кихира разыграют первое место"

Первая в истории России чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская в интервью "СЭ" отметила, что россиянка Евгения Медведева может подняться с третьего места, которая она занимает после короткой программы на этапе "Гран-при" во Франции. Лидеры зачета японки Маи Михара и Рика Кихира опережают россиянку на 0,4 и 0,09 балла соответственно. Напомним, что победа на этом турнире гарантирует Медведевой участие в финале "Гран-при".

- Женя – боец, но в этой ситуации многое будет зависеть и от ее соперниц, - отметила Бутырская. – Особенно от Рики Кихиры, которая прыгает два тройных акселя в произвольной программе и которая выиграла у нашей Туктамышевой в Японии. Думаю, Кихира и Медведева разыграют первое место, в зависимости от того, конечно, как будут кататься. Женя тоже из Канады прилетела, есть разница во времени, как и у японской фигуристки. Будем надеяться, что Женя покажет свои бойцовские качества и откатает чистенько. Думаю, все будет нормально, и в финал "Гран-при" она должна попасть. Без нее финал будет не таким интересным. (Игорь Новиков)