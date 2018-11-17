Маргарита Дробязко – о травме Тарасовой: "По своему опыту знаю – после походов по врачам нервов не остается, катаешься абсолютно спокойно"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала госпитализацию российской фигуристки Евгении Тарасовой, выступающей в паре с Владимиром Морозовым, после падения на тренировке на этапе "Гран-при" в Москве. Евгения столкнулась с соотечественником Александром Коровиным, в результате падения ударилась челюстью об лед и досрочно завершила занятие.

Тренер Тарасовой и Морозова Нина Мозер сообщила, что фигуристку отправили в больницу для наложения швов. Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган заявил, что пара Тарасова-Морозов выступит в произвольной программе, которая начнется в 17.30 по Москве. Напомним, Тарасова и Морозов лидируют по итогам короткой программы, набрав 78,47 балла и установив мировой рекорд.

– Не думаю, что эта ситуация как-то повлияет на ребят,– сказала Дробязко. – Думаю, для Морозова и Тарасовой самое главное – выйти на прокат в произвольной программе, потому что соперников у них, по сути, нет. Видимо, нужно выступить, добрать какие-то очки, получить уверенность в своих силах. Психологически это падение вряд ли скажется на паре – у нее есть отличный психолог в виде Максима Транькова, который знает, как выступать в любых ситуациях. К тому же, такие стрессовые ситуации только помогают снять напряжение во время выступления. По своему опыту знаю – после всех этих походов по врачам нервов уже не остается и катаешься абсолютно спокойно. Самое главное, чтобы повреждение, которое получила Женя, не повлияло на нее в будущем. (Иван Торопцев)