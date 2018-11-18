Маргарита Дробязко - о победе Загитовой на московском этапе "Гран-при": "Алина сделала великую вещь – не рассыпалась после олимпийского золота"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко в разговоре с корреспондентом “СЭ” подвела итоги выступлений Алины Загитовой на "Гран-при России". Россиянка победила, набрав в сумме 222,95 балла и завоевала право участия в финале “Гран-при”, который состоится в декабре в Ванкувере.

- Ожидали, что в Москве Загитова окажется настолько сильнее соперниц? – вопрос Дробязко.

- Конечно, почему нет? Алина действующая олимпийская чемпионка. В начале сезона находилась в неплохой форме и к российскому этапу должна была подойти во всей красе, что и произошло. Такого результата от нее и ждали.

- Что ей нужно подтянуть, подойти во всеоружии и к финалу?

- Судя по ошибке в произвольной программе, Загитовой следует добрать в стабильности. Но до главных стартов еще есть время. Алина сделала великую вещь - в отличие от очень многих юных олимпийских чемпионок, не рассыпалась и не расслабилась к сезону, а, наоборот, прибавила. Теперь у нее более взрослое катание. Да, случился провал на чемпионата мира в Милане. Но тогда Алина не успела привести себя в порядок в эмоциональном плане из-за Олимпиады, которая отняла слишком много сил.

Повторю – мы видим редкий случай, когда такая юная девочка не закончила карьеру, а усовершенствовала катание к следующему сезону. Дай ей бог провести в том же духе ближайшее четырехлетие, и к следующим Играм не устать от всего и сделать еще несколько шагов вперед. (Арман Мкртчян)