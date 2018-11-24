Маргарита Дробязко – о двух падениях Медведевой на "Гран-при" Франции: "У Жени не выдерживают нервы"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала "СЭ" выступление Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" во Франции. Россиянка допустила два падения и, набрав 192,81 балла, заняла только 4 место. Этого оказалось недостаточно для выхода в финал "Гран-при".

– Выступление Жени, конечно – неудача, – сказала Дробязко. – У меня сложилось впечатление, что все – и пресса, и фанаты – так много от нее ждут и так активно обсуждают каждое ее движение, что у Медведевой уже просто не выдерживают нервы. Она уже не может спокойно кататься, потому что когда выходит на лед, понимает: все внимание приковано к ней, все ждут каждого ее следующего шага.

Это очень тяжело, учитывая возраст Жени. Надеюсь, что проблема временная, что Евгения ее переборет и уже к чемпионату Европы будет выходить на лед спокойно. Сейчас же на нее давит очень большая ответственность. (Иван Торопцев)

Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

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