Маргарита Дробязко: "Медведева - взрослая женщина, ей нужно время, чтобы войти в сезон"

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко оценила выступление Евгении Медведевой на "Гран-при Канады", где российская одиночница заняла седьмое место.

- Я не думаю, что сейчас этот результат надо воспринимать всерьез. Все бывает. Евгения долгое время была в топе, это как раз более удивительно, чем локальные неудачи. У нее все будет хорошо. Во-первых, она боец, а во-вторых это только начало сезона. Здесь все что угодно может быть. Она все-таки не пятнадцатилетняя девочка, когда стабильность более свойственна этому возрасту. Медведева - взрослая женщина, ей нужно какое-то время, чтобы войти в сезон. Этот турнир не показатель. Концентрацию может потерять любой человек, в любом месте, в любое время. Почему нет? Она же человек, а не машина или робот. Главное, чтобы к пику сезона подошла в наилучшей форме. Спады в начале сезона наблюдались и у самых великих спортсменов. Тем более Женя поменяла режим, тренера, континент так что это неудивительно. (Арман Мкртчян)