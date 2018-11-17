Малышко и Мякяряйнен - лучшие во второй контрольной гонке сборной России

Сборная России провела вторую контрольную гонку в межсезонье. Проходила она в Контиолахти, и в ней участвовали в том числе и финские спортсмены, сообщает официальный сайт СБР.

Лучшей у женщин стала Кайса Мякяряйнен, а среди россиянок - Ирина Старых. Среди мужчин лучший результат показал Дмитрий Малышко.

Контиолахти (Финляндия)

Контрольный старт сборной России

Спринт

Женщины

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 25.53,2 (2 штр. круга)

2. Ирина Старых - отставание 7,5 (0+0)

3. Кристина Ильченко - 36,8 (1)

4. Маргарита Васильева - 45,2 (2)

5. Светлана Миронова - 58,9 (2)

6. Наталья Гербулова - 1.09,6 (2)

Спринт

Мужчины

1. Дмитрий Малышко — 28.30,7 (0)

2. Теро Сепаппала (Финляндия) - отставание 41,3 (1)

3. Матвей Елисеев - 48,3 (1)

4. Александр Логинов - 56,3 (2)

5. Юрий Шопин - 1.00,3 (1)

6. Алексей Слепов - 1.08,1 (2)