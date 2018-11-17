16:34 | Фигурное катание

Малышко и Мякяряйнен - лучшие во второй контрольной гонке сборной России

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Сборная России провела вторую контрольную гонку в межсезонье. Проходила она в Контиолахти, и в ней участвовали в том числе и финские спортсмены, сообщает официальный сайт СБР. 

Лучшей у женщин стала Кайса Мякяряйнен, а среди россиянок - Ирина Старых. Среди мужчин лучший результат показал Дмитрий Малышко.

Контиолахти (Финляндия)

Контрольный старт сборной России

Спринт

Женщины

1.   Кайса  Мякяряйнен (Финляндия) – 25.53,2 (2 штр. круга)

2.   Ирина Старых - отставание 7,5 (0+0)

3.   Кристина Ильченко - 36,8 (1)

4.   Маргарита Васильева - 45,2 (2)

5.   Светлана Миронова - 58,9 (2)

6.   Наталья Гербулова - 1.09,6 (2)

Спринт

Мужчины

1.   Дмитрий Малышко   —  28.30,7 (0)

2.   Теро Сепаппала (Финляндия) - отставание 41,3  (1)

3.   Матвей Елисеев - 48,3  (1)

4.   Александр Логинов - 56,3  (2)

5.   Юрий Шопин - 1.00,3  (1)

6.   Алексей Слепов - 1.08,1 (2)

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2018/60439/

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