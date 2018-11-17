Малышко и Мякяряйнен - лучшие во второй контрольной гонке сборной России

Сборная России провела вторую контрольную гонку в межсезонье. Проходила она в Контиолахти, и в ней участвовали в том числе и финские спортсмены, сообщает официальный сайт СБР.
Лучшей у женщин стала Кайса Мякяряйнен, а среди россиянок - Ирина Старых. Среди мужчин лучший результат показал Дмитрий Малышко.
Контиолахти (Финляндия)
Контрольный старт сборной России
Спринт
Женщины
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 25.53,2 (2 штр. круга)
2. Ирина Старых - отставание 7,5 (0+0)
3. Кристина Ильченко - 36,8 (1)
4. Маргарита Васильева - 45,2 (2)
5. Светлана Миронова - 58,9 (2)
6. Наталья Гербулова - 1.09,6 (2)
Спринт
Мужчины
1. Дмитрий Малышко — 28.30,7 (0)
2. Теро Сепаппала (Финляндия) - отставание 41,3 (1)
3. Матвей Елисеев - 48,3 (1)
4. Александр Логинов - 56,3 (2)
5. Юрий Шопин - 1.00,3 (1)
6. Алексей Слепов - 1.08,1 (2)