Максим Траньков: "Уверен, у Тарасовой и Морозова будет еще лучше"

Олимпийский чемпион Максим Траньков, который тренирует пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, отметил, что фигуристы могли показать большее на этапе "Гран-при" в США. Россияне выиграли соревнования, набрав 204,85 балла.

- Выступили неплохо, но были готовы к большему, - приводит ТАСС слова Транькова. - Ребята расстроились из-за неудачи в короткой программе, показали не лучшее свое катание, где-то не справились с нервами. Первый этап "Гран-при" стал для нас серьезной проверкой. Будет лучше, я уверен.

Я доволен изменениями, которые произошли в ребятах, многие подходили и говорили, как они изменились внешне, и это радует. Не стыдно за работу, проделанную над их имиджем. Но над технической частью предстоит еще немало работы, пока выезжаем на багаже, заложенном Ниной Мозер.