Максим Траньков: "Тарасова и Морозов не столько выиграли финал "Гран-при", сколько соперники им проиграли"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков отметил, что Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову еще предстоит многому научиться, чтобы бороться за золото Олимпиады в Пхенчхане. Фигуристы стали победителем финала "Гран-при"-2016.

- Я считаю, что Женя и Владимир не столько выиграли финал "Гран-при", сколько соперники им проиграли - им еще много над чем надо поработать, чтобы при равных прокатах выигрывать у основных соперников из Канады и Германии, - цитирует ТАСС Транькова. - Соперники по финалу "Гран-при" дали им повод, а Тарасова и Морозов щелкнули их по носу. Останавливаться нельзя, нужно двигаться дальше и выигрывать чистым катанием, тогда это будет конкурентоспособная пара с прицелом на Олимпийские игры.

Пока нельзя это рассматривать как сверхдостижение, но эта победа станет для них хорошим трамплином - для опыта, рейтинга, выводов. Это ступень, которую они прошли с честью.