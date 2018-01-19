Максим Траньков: "Столбовой и Климову на Олимпиаду надо идти как на последний бой"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков подчеркнул, что Ксении Столбовой и Федору Климову стоит серьезно настроиться на Олимпиаду-2018. На чемпионате Европы дуэт допустил несколько ошибок в обеих программах и занял второе место, пропустив вперед Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Третьими стали также россияне Наталья Забияко и Александр Энберт.

- Нужно найти причины в себе, нужно найти скрытые ресурсы - если ты сам себе голову не починишь, никто не починит. Столбовой и Климову нельзя зацикливаться на сорванных прыжках, да это и им самим уже надоело, - цитирует ТАСС Транькова. - Но и у меня это было в олимпийский сезон, два старта проваливал. Просто надо понимать - Игры в Пхенчхане могут быть последними в их спортивной жизни, их лебединой песней, надо идти как в последний бой.