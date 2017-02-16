21:43 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Максим Траньков: "Рождение дочери круче победы на Олимпиаде"

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал рождение дочери невероятным счастьем. Девочка у Транькова и Татьяны Волосожар родилась сегодня.

- Это невероятное счастье, конечно, видеть своего ребенка, держать на руках, - цитирует "Р-Спорт" Транькова. - Трудно пока осознать и поверить, что я отец. Хочется не отпускать дочь и постоянно быть рядом. Это круче победы на Олимпиаде. Спасибо за поддержку всем близким.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20170216/1116433968.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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PitersS

Дочек тебе могут каждый год рожать, а то и чаще..), а Олимпиада и победа-это эксклюзив. Все эти фигуры речи для того, чтобы заполнять СМИ-пространство и личный пиар. Можно так и про огурец сказать, который лично вырастил на балконе-конечно, и это бооольшая радость.

22:25

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