Максим Траньков: "Рождение дочери круче победы на Олимпиаде"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал рождение дочери невероятным счастьем. Девочка у Транькова и Татьяны Волосожар родилась сегодня.
- Это невероятное счастье, конечно, видеть своего ребенка, держать на руках, - цитирует "Р-Спорт" Транькова. - Трудно пока осознать и поверить, что я отец. Хочется не отпускать дочь и постоянно быть рядом. Это круче победы на Олимпиаде. Спасибо за поддержку всем близким.
PitersS
Дочек тебе могут каждый год рожать, а то и чаще..), а Олимпиада и победа-это эксклюзив. Все эти фигуры речи для того, чтобы заполнять СМИ-пространство и личный пиар. Можно так и про огурец сказать, который лично вырастил на балконе-конечно, и это бооольшая радость.
22:25