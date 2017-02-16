Максим Траньков: "Рождение дочери круче победы на Олимпиаде"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков назвал рождение дочери невероятным счастьем. Девочка у Транькова и Татьяны Волосожар родилась сегодня.

- Это невероятное счастье, конечно, видеть своего ребенка, держать на руках, - цитирует "Р-Спорт" Транькова. - Трудно пока осознать и поверить, что я отец. Хочется не отпускать дочь и постоянно быть рядом. Это круче победы на Олимпиаде. Спасибо за поддержку всем близким.