Максим Траньков: "Россияне в Корее будут рвать жилы и сделают максимум, чтобы выиграть медали"

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков отметил, что россияне должны успешно выступить на Олимпиаде-2018 даже в нейтральном статусе. Он в составе российской делегации посетил олимпийские объекты в Корее в рамках проекта "Дорога в Олимпийскую Корею".

– Не стоит сомневаться в том, что в Корее все будет проведено на высшем уровне, – цитирует официальный сайт ОКР Транькова. – Те объекты, которые мы видели, в принципе готовы. Если что-то не готово, то только вокруг, на прилегающей территории. Внутри же мы видели суперсовременные арены. Задавали вопросы, что с ними будет в дальнейшем, и нам рассказывали, как их перепрофилируют в новые спортивные объекты. Так, тренировочный каток для фигурного катания превратится в бассейн. В результате дворец спорта станет уникальным спортивным сооружением, в котором будут совмещены два вида спорта – летний и зимний. Это, считаю, хорошая идея для развития спорта в стране.

Корея произвела на меня самое лучшее впечатление, и я рад, что она примет следующие после Сочи зимние Олимпийские игры.

Желаю нашим ребятам поехать на Олимпийские игры. Ведь даже если во всем том, что вменяется нам в вину, есть хоть какая-то толика правды, в Корею поедут молодые спортсмены. Если взять сборную по фигурному катанию, то никто никогда не сможет сказать, что Евгения Медведева могла быть замешана в 14-15-летнем возрасте в каких-то скандалах. Почему же лишать ее возможности выступить и доказать еще раз свое умение? Фигурное катание – это красота, грация, искусство, все, то, что Медведева показывает сейчас лучше всех в мире. Зачем же лишать зрителей возможности восхититься ею? Причем, в первую очередь пострадают даже не спортсмены, а само олимпийское движение, сам олимпийский дух.

Прежде всего хочу пожелать ребятам не побед на Олимпийских играх, а просто приехать сюда. Потому что, если они приедут, то даже самые молодые, уверен, улучшат свои результаты многократно, так как знают, какой ценой сюда попали и насколько их успехи важны нашей стране. Думаю, они будут рвать жилы, но сделают максимум возможного, чтобы выиграть медали.