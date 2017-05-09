Максим Траньков: "После чемпионата мира в Бостоне пошутил: "Все нормально. Акела промахнулся"

Российский фигурист Максим Траньков в интервью "СЭ" отметил, что он и Татьяна Волосожар очень болезненно пережили провал на чемпионате мира-2016 в Бостоне. Олимпийские чемпионы Сочи-2014 на том турнире заняли шестое место.

– Тот сезон вообще получился сложным, - заявил Траньков. - Принято считать, что вернуться в спорт тогда захотела Таня, но на самом деле я хотел этого не меньше. По-настоящему завелся после того, как пришлось долго и достаточно мучительно лечить травму плеча: не хотелось уходить из спорта на такой ноте.

Стратегия сводилась к тому, чтобы начать сезон выступлениями на этапах "Гран-при" и закончить его чемпионатом Европы. Но перед японским этапом, где мы должны были встретиться с чемпионами мира Меган Дюамель и Эриком Редфордом, у Тани случилась очень болезненная травма пятки. Разумеется, тут же начались разговоры о том, что мы просто испугались соперников. Это было обидно, потому что готовы мы были очень хорошо. Таня даже плакала, считала, что мы вынуждены все это выслушивать по ее вине. Осадок не ушел даже после того, как мы стали чемпионами сначала России, а потом – Европы. Ехать на чемпионат мира не планировали вообще, но тут начались разговоры, что Россия в силу сложившейся ситуации может потерять квоты на следующий сезон, ну и так далее. Короче, нас убедили в том, что будет правильнее поехать.

На тренировках все складывалось неплохо, но едва начался чемпионат, все с самого начала пошло не так. У меня даже волнения не было – только пустота. И единственная мысль: я столько раз проигрывал, что точно не умру, оказавшись еще один раз без медали. Помню, после выступления зашел в раздевалку, где уже находились Столбова/Климов и Тарасова/Морозов, и увидел, что ребята как-то очень странно на нас с Таней смотрят. Словно им неудобно, что они нас обыграли. Я всех поздравил и даже пошутил: "Все нормально. Акела промахнулся".

Тане я тогда сказал, что не вижу никаких поводов для расстройства. Раз все так сложилось, значит, это знак свыше. Значит, надо думать не о фигурном катании, а о ребенке. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

Полное интервью Максима Транькова