Максим Траньков - о шансах Медведевой на "Гран-при" во Франции: "Отрыва нет. Вся борьба впереди"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил свое мнение о шансах россиянки Евгении Медведевой победить на этапе "Гран-при" во Франции. Медведева занимает третье мест после короткой программы. Лидеры - японки Маи Михара и Рика Кихира - опережают ее на 0,4 и 0,09 балла соответственно. Победа на этапе гарантирует Медведевой участие в финале "Гран-при".

- Только Господь Бог знает, сумеет ли Медведева добыть путевку в финал "Гран-при", - сказал Траньков. - Евгении могут помешать стать первой и сильные соперницы, и излишнее волнение, и недоработка элементов. Впрочем, вся борьба впереди, отрыва практически нет. Все решится в произвольной программе. Кто ее выиграет, тот одержит победу и на этапе. (Арман Мкртчян)