Максим Траньков – о провале Медведевой на "Гран-при" Франции: "Критиковать нужно не Евгению, а ее тренера Орсера"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал неудачное выступление Евгении Медведевой в произвольной программе на этапе "Гран-при" во Франции.

После короткой программы наша фигуристка шла третьей, набрав 67,55 баллов. В произвольной программе Медведева допустила два падения, получила 125,26 балла и пятое место. В сумме за два проката она заработала 192,81 балла, заняв итоговое четвертое место. В финал серии, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере, россиянка не попала.

– Почему Медведева падала?

– Просто она наошибалась. Не свой настоящий уровень показывает в этом сезоне, – ответил Траньков. – С чем это связано? Возможно, с полной сменой тренировочной системы, плана работы. Пока не видим, что Евгения адаптировалась к нему. Гораздо тяжелее стали катание и прыжки. Я могу это связать только с тем, что у Орсера и Тутберидзе (нынешний и бывший тренеры Медведевой – Прим. "СЭ") абсолютно разные системы тренировок. Не исключено, что она не нашла себя на новом месте.

Пролетела мимо финала "Гран-при", всего две медали в начале сезона взяла, причем ни одной золотой. Конечно, провальный старт, но с другой стороны, возможно, это позволит более спокойно подготовиться к чемпионату России. И в Саранске вернется Женя Медведева, которую мы привыкли видеть и за которую болеем на протяжении нескольких лет.

– К результату нужно относиться серьезно?

– "Гран-при" важно, но с точки зрения титулов – не настолько. Потому что два главных старта – чемпионаты мира и Европы. Победа в финале "Гран-при" не помешает, но ее даже не назовешь титулом. Но вот уважение судей, прессинг на соперников и так далее она дает. Все подобные вещи начинаются на старте сезона.

– Медведева заслужила критику?

– Смотря как вопрос ставится. Если упрекать за то, что ушла от Тутберидзе и перестала кататься, как раньше.... Евгения и при прошлом тренере начала проигрывать. Так что критиковать можем не Медведеву, а Орсера. Потому что видим, как на тренировках Женя прыгает, на разминке делает элементы, а во время стартов не получается. Видимо, тренер общий язык со спортсменом не нашел в ходе подготовки. За это надо все-таки критиковать именно тренера – фигурист ведь выполняет его установку. Проигрывает всегда тренер, выигрывает спортсмен -это правило никто не отменял. Я сам тренер и когда мой ученик катается плохо, могу винить только себя. Претензии должны больше быть к тренерскому штабу, чем к самой Жене, потому что знаю, что она очень работоспособная, покладистая и дисциплинированная. Вряд ли к ней могут быть вопросы в плане работы.

– Не показалось, что она вышла на лед зажатой? Что у нее не горели глаза?

– Действительно, Женя испытывает очень большой прессинг. Спасибо большое армии псевдоболельщиков, которые устраивали различные экзекуции в соцсетях и продолжают это делать. Конечно, это большой пресс. Над ней довлел результат, не привыкла Женя занимать четвертые места. И для нее, конечно же стресс. Не могу сказать, что глаза не горели, но был какой-то перенастрой. Она очень серьезная вышла, начала кататься немного зажато. Для меня Медведева не выглядит той воздушной Женей, к которой мы привыкли. Пока она тяжеловата во время катания и во время исполнения прыжковых элементов. (Арман Мкртчян)