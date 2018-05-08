Максим Траньков: "Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Медведевой и Тутберидзе"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков считает лишним вынесение на публику личных разговоров Евгении Медведевой с тренером Этери Тутберидзе. Специалист, напомним, в эфире Первого канала процитировала фигуристку, которая сказала следующую фразу после выступления на Олимпиаде: "Неужели вы не могли Алину (Загитову. – Прим. "СЭ") подержать еще год в юниорах?"

– Этери Георгиевна – жесткий специалист, это естественно. Женю я знаю хорошо, и знаю, насколько она порядочный, корректный, адекватный и умный человек. Причем, она всегда была умной непогодам. Поэтому я не понимаю, зачем нужно было выносить на публику, в эфир Первого канала, какие-то личные разговоры, – отметил Траньков. – Между спортсменом и тренером всегда есть доверие, и есть вещи, которые ты никогда бы и никому бы не сказал. Может быть, даже своей маме не рассказал, а тренеру говоришь, потому что с ним ты проводишь гораздо больше времени. И в данной ситуации выносить все на суд, несмотря на то, что произошло какое-то недопонимание, не совсем правильно.

У меня в свое время были разногласия с Ниной Михайловной Мозер, но она никогда не позволяла себе выносить на публику какие-то наши личные с ней беседы. Не хочу оценивать, кто победил в медиа-дуэли Жени Медведевой и Этери Георгиевны Тутберидзе, но лично мне было неприятно слышать внутреннюю кухню спортсмена и тренера на главном федеральном канале. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Максима Транькова - скоро в "СЭ"



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