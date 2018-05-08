Максим Траньков: "Мне понятен выбор Медведевой в пользу Орсера"

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков уверен, что переезд из России в Канаду пойдет на пользу двукратному серебряному призеру Игр-2018 Евгении Медведевой.

- В Северной Америке будет много факторов, которые пойдут ей на пользу. Еще один важный момент - Этери Георгиевна (Тутберидзе, бывший тренер Медведевой. – Прим. "СЭ") не работала с возрастными спортсменами, она тренер, который в основном специализируется на молоденьких девочках, а Женя - уже взрослая и самостоятельная девушка. У Этери Георгиевны отлично - на все 10 баллов - получается справляться с молодыми девчонками-юниорками, которые пусть и становятся олимпийскими чемпионками, но по возрасту они все равно юниорки. А какие у Тутберидзе будут результаты с взрослой женщиной - мы не знаем. Поэтому и здесь понятен выбор Медведевой в сторону Орсера, который добивается результата с уже сложившимися спортсменами - это и Хавьер Фернандес (27-летний двукратный чемпион мира. - Прим. "СЭ"), и Юдзюру Ханю (23-летний двукратный олимпийский чемпион. - Прим. "СЭ"), и канадские фигуристки, в числе которых Меган Дюамель (32-летняя олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. - Прим. "СЭ"). (Андрей СИЗЯКИН)