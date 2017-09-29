Максим Траньков: "Белоусова и Протопопов дали старт величию русской школы парного катания"

Российский фигурист Максим Траньков выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Белоусовой. Двукратная олимпийская чемпионка скончалась сегодня в возрасте 81 года.

"В мире фигурного катания невосполнимая потеря... ушла из жизни Великая Людмила Белоусова, двукратная олимпийская чемпионка в парном катании с Олегом Протопоповым. Выиграв в 1964 году, именно это пара дала старт величию русской школы парного катания, с 1964 по 2006 год только русские пары побеждали на Играх. И спустя 50 лет после своей победы Белоусова и Протопопов приехали в Сочи поддержать нас и увидеть как медали возвращаются в Россию. Я всегда буду помнить тот момент, когда они спустились к кромке льда, легенды, и со слезами поздравляли нас с победой. Тогда Людмила показалась мне очень сильным и светлым человеком... пусть такой она и останется в нашей памяти... Покойтесь с миром", - написал Траньков на своей странице в Инстаграме.