Максим Маринин: "Хотелось бы, чтобы путь Медведевой завершился золотом Олимпиады"

Олимпийский чемпион-2006 в парном катании Максим Маринин выразил надежду, что Евгения Медведева в будущем сможет завоевать золото Игр. Двукратная чемпионка мира и Европы на Олимпиаде-2018 стала второй после Алины Загитовой. Летом она перешла от тренера Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру​.

– Мне интересен второй том той книги, что сейчас пишет Медведева, – цитирует "РИА Новости" Маринина. – Интересно, чем это все закончится, интересна Женя как личность. Было множество мнений по поводу прокатов Жени и Алины на Олимпиаде. При том, что мне безумно нравится Алина, прокат Жени был для меня совершенно особенным. Самое сложное на таком уровне соревнований – иметь последний стартовый номер и откататься настолько достойно, чтобы прокат получился на грани совершенства. Поэтому и хотелось, чтобы путь, который проделала Медведева, завершился золотой медалью.

Всегда ведь хочется, чтобы все было логично и справедливо, но так в спорте не бывает. Особенно на Олимпийских играх. Есть такое понятие, как инерция успеха. Когда человек набирает обороты и идет, идет, идет, идет. У Медведевой эта инерция была погашена. Сначала травмой, потом пропуском чемпионата страны. Этим воспользовалась Алина, что делает ей честь как спортсменке. Но только сейчас становится интересно, как она сможет выступать и бороться в новом для себя статусе.