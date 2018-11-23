Максим Ковтун удалился из социальных сетей

Победитель недавнего этапа Кубка России по фигурному катанию в соревнованиях мужчин Максим Ковтун удалил свои страницы в социальных сетях. Спортсмен оставил только Твиттер и отметил, что хочет сконцентрироваться на деле.

Напомним, на этапе Кубка России он набрал в произвольной программе 184,67 балла, превзойдя результат Юдзуру Ханю на Гран-при в Москве (167,89 балла).

- Удалил все соцсети и пока не планирую к ним возвращаться, - написал Ковтун в Твиттер. -Сделано это с целью максимальной концентрации на деле, спасибо за понимание. Я оставляю Твиттер, чтобы информировать о событиях, связанных со мной и для связи с журналистами. Иногда буду выставлять фото, всех люблю.