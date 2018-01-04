Максим Ковтун: "Сезон закончен, летом подумаю, что делать дальше"

Трехкратный чемпион России Максим Ковтун сообщил, что текущий сезон для него завершен. По его словам, пока он сосредоточится на выступлениях в шоу, а перед стартом постолимпийского цикла подумает о будущем.

- Этот сезон для меня закончен, - цитирует "Р-Спорт" Ковтуна. - Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, (выступаю) в шоу "Щелкунчик" Ильи Авербуха, где у меня роль Дроссельмейера. До лета мои планы точно связаны с участием в шоу, параллельно я буду лечиться, учиться и думать о будущем. Действую поэтапно, по ситуации. В шоу я буду работать с максимальной отдачей, развиваться в этом плане, мне очень понравилась эта работа, коллектив очень классный. А потом буду думать о том, что делать дальше.

Много думать не придется, жизнь сама покажет. От уровня соперничества мое решение зависеть никак не будет. Я не смотрю на других – кто остается (в профессиональном спорте), кто нет. Скорее, всё будет зависеть от состояния моего здоровья.