01:13 29 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Максим Ковтун: "Рад, что удалось сломать барьер, который стоял передо мной"

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Российский фигурист Максим Ковтун выразил удовлетворение выступлением на чемпионате Европы в Остраве. Спортсмен занял второе место, набрав 266,80 балла. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84).

– Я рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 20 с лишним баллом, – приводит ТАСС слова Ковтуна. – Мы на правильном пути, и мне это придает мотивации. Буду возвращаться на прежний уровень и буду идти дальше. Много раз получалось так, что одну программу я исполнял хорошо, а вторую очень плохо. Я рад, что сегодня удалось сломать барьер, который стоял передо мной. Верю, что если один раз получилось, то получится еще и еще. Нужно стараться, работать над этим.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3980086

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