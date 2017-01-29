Максим Ковтун: "Рад, что удалось сломать барьер, который стоял передо мной"

Российский фигурист Максим Ковтун выразил удовлетворение выступлением на чемпионате Европы в Остраве. Спортсмен занял второе место, набрав 266,80 балла. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес (294,84).

– Я рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 20 с лишним баллом, – приводит ТАСС слова Ковтуна. – Мы на правильном пути, и мне это придает мотивации. Буду возвращаться на прежний уровень и буду идти дальше. Много раз получалось так, что одну программу я исполнял хорошо, а вторую очень плохо. Я рад, что сегодня удалось сломать барьер, который стоял передо мной. Верю, что если один раз получилось, то получится еще и еще. Нужно стараться, работать над этим.