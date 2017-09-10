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11:24 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Максим Ковтун: "Программа олимпийского сезона - самая сложная в карьере"


Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании фигурист Максим Ковтун расскзал, что его программы нынешнего сезона являются самыми сложными в карьере. Спортсмен участвует в тренировочном сборе национальной команды в Сочи. При этом он не выступает в контрольных прокатах 9-10 сентября из-за травмы. 

- Что касается программ, то в техническом плане они у меня сейчас самые сложные за карьеру, - цитирует "Р-Спорт" Ковтуна. - По четверным прыжкам планы такие - два в короткой программе, три в произвольной, это осталось на моем максимуме. А детали уже на льду.

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/figure_skating/20170910/1125511627.html

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