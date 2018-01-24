Максим Ковтун: "Продолжаю работу с Инной Гончаренко"

Трехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун сообщил, что продолжит сотрудничество с тренером Инной Гончаренко, которая покинула место работы в ЦСКА.

- Вчера я был дома у Инны Германовны, мы сидели втроем с ней и ее мужем, настроение было позитивным, никаких диких страданий, - цитирует "Р-Спорт" Ковтуна. - Заслуженный тренер России по-любому получит место работы. Я ее в любом случае поддержу и буду с ней. Я, конечно, продолжаю работу с Инной Германовной.

Я хожу в зал, другого вида тренировок не присутствует, но их и не планировалось. Я пока отдыхаю, решаю свои вопросы и тренируюсь исключительно в целях сохранения формы. Если и выхожу на лед, то просто стою на коньках, чтобы не терять равновесия.