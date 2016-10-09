Максим Ковтун: "Пока я не в такой классной форме, как бы мне хотелось"

Фигурист Максим Ковтун, занявший третье место на турнире Finlandia Trophy в Эспоо, подчеркнул, что на данный момент его форма не так хороша, как ему бы хотелось. Россиянин лидировал после короткой программы, однако в произвольной допустил несколько ошибок.

– Я не хочу связывать эти ошибки с прежними сезонами и проводить параллели, – приводит "Р-Спорт" слова Ковтуна. – Сейчас наша работа строится абсолютно иначе: это мой первый старт в этом цикле, у нас пока не было выполнено того объема работы, который необходим, и мы будем работать дальше.

Я приехал в Финляндию сделать то, что должен, но допустил грубые ошибки в произвольной программе. Достаточно взглянуть на распечатку и понять, что я натворил. Пока я не в такой классной форме, как бы мне хотелось, хотя мы с моим тренером медленно, но верно идем к своей цели.