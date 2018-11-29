Максим Ковтун победил на турнире в Таллине

Российский фигурист Максим Ковтун одержал победу на турнире Tallinn Trophy. Его соотечественник Антон Шулепов занял третье место. Вторым стал американец Винсент Чжоу.

Таллин (Эстония)

Tallinn Trophy

Мужчины

Произвольная программа

1. Максим Ковтун (Россия) – 166,64

2. Винсент Чжоу (США) – 156,79

3. Антон Шулепов (Россия) – 149,44

4. Славик Айрапетян (Армения) – 148,50

5. Роман Савосин (Россия) – 133,74...

9. Матиас Белоградский (Чехия) – 123,33

Итог

1. Максим Ковтун (Россия) – 247,55

2. Винсент Чжоу (США) – 234,25

3. Антон Шулепов (Россия) – 230,30

4. Славик Айрапетян (Армения) – 209,58

5. Роман Савосин (Россия) – 205,24

6. Матиас Белоградский (Чехия) – 192,72