Максим Ковтун: "Как-то у меня не срасталось с последними двумя Олимпиадами. Но в этот раз должно все получиться"

Российский фигурист Максим Ковтун отметил, что будет выступать в следующем сезоне. Спортсмен также добавил, что у него будут новые программы.

"Выступать в следующем сезоне буду – официальное заявление. Не знаю, откуда другая информация берется, но она вечно откуда-то берется. Будем ставить новые программы, старых не будет. Да, была программа под Pink Floyd, но я ее так и не прокатал ни разу, к сожалению. Может быть, где-то когда-нибудь прокатаю.

Олимпиада? Жизнь такая: как-то у меня не срасталось последние два раза. Но в этот раз должно все получиться." - сказал Ковтун в прямом эфире в инстаграме.