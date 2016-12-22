Максим Ковтун: "Если бы я чисто катал, то не запыхался бы"

Максим Ковтун отметил, что получал удовольствие от короткой программы на чемпионате России, но выступил не лучшим образом. Фигурист выигрывал турнир последние три года.

- Откатался я абсолютно спокойно. С ошибками всегда катать гораздо тяжелее, - цитирует "Р-Спорт" Ковтуна. - Если бы чисто катал, даже, наверное, не запыхался бы. Чувствовал себя уверенно, даже с настроением катался после ошибок, просто получал удовольствие, катался, чтобы людям здесь сделать какой-то праздник.

Сейчас я немножко в эмоциях после проката, и это естественно. Не буду пока комментировать. Может, попозже расскажу, когда отойду и с тренером все проанализируем. Могу сказать только огромное спасибо публике, потому что она очень тепло приветствует и поддерживает. И организация здесь на высшем уровне.

Абсолютно гладкой подготовки не может быть в принципе. Но если сравнивать с прошлыми годами, на этот раз подготовка проходила достаточно ровно. Были моменты спадов и подъемов, это обычная практика. Не могу выделить такого, что могло бы помешать или наоборот.

Сейчас я еще не думал о произвольной. Будем с тренерами все анализировать, рассчитаем, как лучше завтра поступить. Завтра еще есть тренировка. После нее будет все окончательно ясно – решения о том, какие прыжки прыгать, какой вариант катать, всегда приходят спонтанно. А варианты все накатаны.