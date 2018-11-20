"Лучше фигурного катания может быть только секс". Туктамышева ответила на главный вопрос

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в интервью RT призналась, что лучше занятий фигурным катанием может быть только секс. Ранее 21-летняя спортсменка раздевалась до белья во время показательных выступлений на этапах "Гран-при" в Канаде и Японии.

Она также назвала свою подругу Бетину Попову самой сумасшедшей фигуристкой в мире.

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Спортсменка вышла в финал этого турнира, который пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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