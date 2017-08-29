Липницкой предложили работу на челябинском телевидении

Власти Челябинской области предложили олимпийской чемпионке-2014 в командном турнире Юлии Липницкой попробовать свои силы в качестве журналистки на региональном телевидении. Накануне стало известно, что фигуристка объявила о завершении карьеры в 19 лет.

"Я верю в Юлин талант и многогранность. Мне некогда заниматься факт-чекингом и перепроверять: живет сейчас она только на олимпийскую пенсию или это некорректные выдумки некорректных людей. Но я публично предлагаю Юлии попробовать сделать карьеру в сфере спортивной журналистики Челябинской области. У нас сильная команда спортивных журналистов на "ОТВ", наставников – хоть отбавляй. Но еще больше впереди – международных соревнований и крупных стартов. Это будет одна из лучших в России спортивных стажировок! В Челябинской области есть всенародно обожаемый "Трактор", в Челябинской области в этом году пройдет международный кубок стран ШОС и БРИКС по водному поло, а в будущем – юниорский чемпионат мира по хоккею и, скрестим пальцы, мировой форум сноубордистов. Быть может, международное сообщество одумается и вернет нам в ближайшей перспективе главный мировой конькобежный старт года. Это – огромный пласт работы. С которым Юлия успешно справится. Верю. А там видно будет", – написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь губернатора области Дмитрий Федечкин.