Липницкая завтра пройдет медобследование

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая начнет медицинское обследование в связи с травмой ноги во вторник. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Липницкая травмировалась в субботу во время проката произвольной программы на московском этапе серии "Гран-при". По итогам турнира российская фигуристка заняла последнее, 12-е место.

- С завтрашнего дня у нее начинается обследование, выявление причин, и после этого будут понятны сроки восстановления, - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. – Скорее всего, обследование пройдет в Москве. Ей сводит ногу, в этом проблема.