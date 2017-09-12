Липницкая собирается поступить в МГУ через год

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая сообщила, что в будущем она планирует заниматься спортивным менеджментом. 19-летняя фигуристка, объявившая об уходе из спорта 9 сентября, отметила, что ей поступают приглашения на участие в множестве проектов.

У меня поступление в университет (МГУ. - Прим. "СЭ") только в планах, если, дай бог, все сложится, - цитирует официальный сайт ФФККР Липницкую. - Только через год я планирую сдавать туда экзамены. Хотелось бы в будущем заняться спортивным менеджментом. Мне это интересно, это будет связано с моей прожитой жизнью.

Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов… Но я не могу и не хочу прийти куда-то, чтобы просто посидеть в роли свадебного генерала. Я хочу участвовать сама, заниматься тем, что бы мне самой было максимально интересно, а без учебы это не получится. Поэтому сейчас у меня на первом месте учеба. Я активно занимаюсь английским языком с репетиторами. В ближайшее время сосредоточусь на учебе, а там будет видно. Параллельно, естественно, попробую себя в каких-то других вещах и что-то постараюсь найти для себя.

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