Липницкая снялась со Skate America из-за обострения старой травмы

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Юлия Липницкая не выступит на первом этапе "Гран-при" Skate America из-за обострения старой травмы. Об этом сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Однако, по его словам, речи о том, что российская фигуристка может пропустить сезон, нет. Липницкая изначально была заявлена на данный этап серии, который пройдет 21 - 23 октября в Чикаго.

- У Юлии после соревнований в Братиславе произошло обострение старой травмы, поэтому было принято решение, что по медицинским соображениям ее придется снимать (со Skate America), - цитирует "Р-Спорт" Горшкова. - Участие в московском "Гран-при"? Будем смотреть. Это здоровье, которое планированию неподвластно. Мы будем надеяться. Угроза пропуска сезона? Об этом речи не идет.