15:25 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая, скорее всего, не выступит в этом сезоне

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган сообщил, что олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая, скорее всего, уже не выступит в этом сезоне. 18-летняя россиянка восстанавливается после травмы тазобедренного сустава, полученной 18 декабря.

- Юля, скорее всего, уже не будет заявляться на какие-то старты до конца сезона. Сейчас главное, чтобы она до конца восстановила здоровье, - цитирует ТАСС Когана. - Восстановление проходит нормально, но на это нужно время.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4044889

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