Липницкая пройдет медобследование после травмы на московском этапе "Гран-при"

Россиянка Юлия Липницкая пройдет медицинское обследование после травмы на этапе "Гран-при" в Москве. Олимпийская чемпионка прервала выступление во второй части произвольной программы, но после консультации с тренером приняла решение завершить ее. После короткой программы она шла на третьем места, а в итоге стала только 12-й.

- Она почувствовала боль еще перед выступлением, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Алексея Урманова. - Пока мне сложно оценить масштаб трагедии по горячим следам. Во время разминки она подъехала ко мне, мы делали движения, но там уже был первый звоночек, сейчас надо разбираться в ситуации и смотреть, что делать дальше. Планируем медобследование в Москве.