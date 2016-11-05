22:02 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая пройдет медобследование после травмы на московском этапе "Гран-при"

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Россиянка Юлия Липницкая пройдет медицинское обследование после травмы на этапе "Гран-при" в Москве. Олимпийская чемпионка прервала выступление во второй части произвольной программы, но после консультации с тренером приняла решение завершить ее. После короткой программы она шла на третьем места, а в итоге стала только 12-й.

- Она почувствовала боль еще перед выступлением, - цитирует ТАСС тренера спортсменки Алексея Урманова. - Пока мне сложно оценить масштаб трагедии по горячим следам. Во время разминки она подъехала ко мне, мы делали движения, но там уже был первый звоночек, сейчас надо разбираться в ситуации и смотреть, что делать дальше. Планируем медобследование в Москве.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3760927

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