Липницкая поблагодарила болельщиков за любовь и веру

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию Юлия Липницкая, объявившая о завершении карьеры 9 сентября, в своем Инстаграме поблагодарила болельщиков. Ранее 19-летняя экс-фигуристка рассказала о причинах завершения карьеры.

- Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание, - написала Липницкая. - Я очень рада, что есть люди, которые с такой теплотой относятся ко мне. Просто спасибо всем!

Напомним, помимо золота Игр-2014, фигуристка завоевала серебро чемпионата мира-2014 и финала Гран-при в 2013 года.

Юлия Липницкая. Почему я ушла