22:03 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Липницкая планирует усложнить программу

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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая подчеркнула, что планирует усложнить программу после того, как восстановится после травмы. Сегодня россиянка выступила на этапе "Гран-при" в Москве. В короткой программе она использовала наиболее простой каскад из двух тройных прыжков - тулупов. 

- Сейчас мы оправимся после травмы, в Сочи начнем усложнять программы, вводя каскады "3-3" - "лутц – тулуп". Еще, может быть, что-нибудь сделаем, - цитирует "Р-Спорт" Липницкую.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161104/1111791373.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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sailor1990

А неплохо она короткую откатала

22:12

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