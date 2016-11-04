Липницкая планирует усложнить программу

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая подчеркнула, что планирует усложнить программу после того, как восстановится после травмы. Сегодня россиянка выступила на этапе "Гран-при" в Москве. В короткой программе она использовала наиболее простой каскад из двух тройных прыжков - тулупов.

- Сейчас мы оправимся после травмы, в Сочи начнем усложнять программы, вводя каскады "3-3" - "лутц – тулуп". Еще, может быть, что-нибудь сделаем, - цитирует "Р-Спорт" Липницкую.