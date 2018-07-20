Липницкая – о гибели Дениса Тена: "Такого светлого человека потеряли..."

Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая опечалена смертью казахстанского фигуриста Дениса Тена. Накануне, 19 июля, спортсмен был убит в возрасте 25 лет.

"Денис...звал к себе на шоу в Казахстан, я обещала, что в следующем году обязательно приеду, – написала в сториз на своей странице в Инстаграме Липницкая. – Все надо делать вовремя, чтобы не жалеть потом. Плачу. Такого светлого человека потеряли..."

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. На зимних Олимпийских играх 2014 года он завоевал бронзовую медаль. Также он становился серебряным и бронзовым призером на чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах соответственно.

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